20 педагогов соревнуются за звание «Учителя года Липецкой области – 2023»

Стартовал конкурс «Учитель года Липецкой области – 2023» Фото: Пресс-служба Управления образования Липецкой области.

В регионе начался конкурс «Учитель года Липецкой области – 2023». За почетное звание соревнуются 20 педагогов, которые выиграли в муниципальном этапе. Победитель получит премию в 250 тысяч рублей и поборется за титул «Учителя года России».

Площадкой для состязания стала липецкая школа №26. Конкурс проходит в два тура, сообщает пресс-служба регионального управления образования и науки. Первый этап – творческий. Учителя проводят открытый урок. Также педагогам впервые предложили совместное со школьниками испытание «Воспитательное событие».

Во второй тур, который завершится 21 апреля, попадут только пять лауреатов. Конкурсанты должны показать себя в создании «Мастер-класса». Кроме того, с учителями обсудят развитие системы образования.