4,45 млрд потратит Липецкая области на улучшение трамваев и покупку 10 электробусов

Липецкой области выделят 4,45 млрд на улучшение трамвайной системы и покупку 10 электробусов Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Липецкая область потратит 4,45 миллиарда рублей на покупку 10 электробусов, трех зарядных станций и улучшение трамвайной системы. Деньги выделят из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Еще 5% на развитие электротранспорта добавит регион. Автобусы должны полноценно заработать в конце года, сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.

Напомним, с 24 марта в Липецке начали тестировать электробус КАМАЗ-6282. Специалисты будут месяц наблюдать за работой машины. Зафиксируют эксплуатационные показатели, запас хода и время зарядки. Горожане проверят удобство салона. Транспорт рассчитан на 85 пассажиров. Также предусмотрели места для маломобильных липчан.