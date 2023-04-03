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НовостиОбщество3 апреля 2023 13:27

Дожди и до +14 градусов тепла в Липецкой области во вторник 4 апреля

Ночью без осадков
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Дожди и до +14 градусов тепла в Липецкой области во вторник 4 апреля

Дожди и до +14 градусов тепла в Липецкой области во вторник 4 апреля

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 4 апреля в Липецкой области ожидается переменная облачностью. По данным Росгидромецтентра, ночью без существенных осадков. Температура от 3 до 8 градусов тепла.

Днем в регионе местами небольшие дожди. Воздух прогреется до 14 градусов со знаком «плюс». Ветер восточной четверти 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 744 мм рт.ст.

В среду 5 апреля синоптики обещают облачную погоду. В темное время суток в Липецке около 4 градусов выше ноля. Днем столбик термометра покажет +13 градусов. Без осадков. Ветер восточной четверти 4-7 м/с. Атмосферное давление поднимется до 751 мм рт.ст.

Долгота дня: 13 часов 15 минут. Восход в 5.47. Заход в 19.02.