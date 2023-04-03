Пасхальную программу с крашением яиц проведут для жителей Липецка в Городской управе

Жителей Липецка приглашают на пасхальную программу в Городскую управу Фото: Архив "КП"

Жителей Липецка приглашают на пасхальную программу в Городскую управу на Октябрьской, 57. В музее проводят мероприятия, посвященные светлому празднику, с 1 по 15 апреля. Здесь липчане узнают о традициях Светлого Христова Воскресения. Также горожане смогут попробовать старинную технику по крашению яиц «Писанка».

Чтобы принять участие в мастер-классе, нужно принести с собой два вареных яйца. Инструменты и расходники предоставит музей. Посещение платное, сообщает пресс-служба мэрии. Записаться или узнать дополнительную информацию можно по номеру: 28-68-10.

Напомним, 8 апреля в Липецке пройдет предпасхальная ярмарка. Горожане найдут на прилавках все необходимые для праздника продукты – куличи, мясо, овощи, фрукты и молочку.