Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 апреля 2023 14:46

Пасхальную программу с крашением яиц проведут для жителей Липецка в Городской управе

Горожанам расскажут о традиционном праздновании Светлого Христова Воскресения
Алина ПАЛАГИНА
Жителей Липецка приглашают на пасхальную программу в Городскую управу

Жителей Липецка приглашают на пасхальную программу в Городскую управу

Фото: Архив "КП"

Жителей Липецка приглашают на пасхальную программу в Городскую управу на Октябрьской, 57. В музее проводят мероприятия, посвященные светлому празднику, с 1 по 15 апреля. Здесь липчане узнают о традициях Светлого Христова Воскресения. Также горожане смогут попробовать старинную технику по крашению яиц «Писанка».

Чтобы принять участие в мастер-классе, нужно принести с собой два вареных яйца. Инструменты и расходники предоставит музей. Посещение платное, сообщает пресс-служба мэрии. Записаться или узнать дополнительную информацию можно по номеру: 28-68-10.

Напомним, 8 апреля в Липецке пройдет предпасхальная ярмарка. Горожане найдут на прилавках все необходимые для праздника продукты – куличи, мясо, овощи, фрукты и молочку.