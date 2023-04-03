Питьевую воду отключат в Липецке на пяти улицах во вторник 4 апреля

4 апреля в Липецке отключат питьевую воду на пяти улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во вторник, 4 апреля, в Липецке отключат питьевую воду на пяти улицах. Краны пересохнут с десяти утра до восьми вечера. Специалисты водоканала проводят плановые ремонтные работы.

Холодной воды не будет у жителей домов по адресам: улицы 15 микрорайон, 16, 22, 23, 24, 25, 35, 35а, 35б, 36, 37; Водопьянова, 70; Папина, 2б; Союзная, 1г, 1д, 3, 3а, 3а/1, 3а/2; Потапова, 1а, 2а, 10, 12, 12а, 14, 14/1, 14/2, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22, 22/1, 22Б, 24, 26. Отключение также затронет липчан, живущий на улице Союзная в частном секторе.

Машины с водой приедут на 15 микрорайон, 22 и Папина, 2б, сообщает пресс-служба «РВК-Липецк». Специалисты предупреждают, что после включения вода может течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.