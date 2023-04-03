Липецкий «Металлург» проиграл на своем поле «Калуге»

Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Накануне, 2 апреля, на «Металлурге» наш любимый футбольный клуб проводил первый матч второго этапа первенства России по футболу во второй лиге. Соперником липчан была «Калуга». Это был 25-й очный поединок, а в предыдущих 24-х ровно в половине случае побеждал «Металлург» при семи победах калужан и пяти ничьих. Улучшить статистику очных противостояний наши парни не смогли – их обезоружил лучший бомбардир «Калуги» Иван Хлебородов, оформивший дубль в концовке встречи (74-я, 88-я). Итог – 2:0 в пользу гостей.

После этого поражения «Металлург» занимает «чистое» четвертое место с 17 очками в группе 3А. Единолично лидирует саратовский «Сокол» (27), проигравший в Брянске местному «Динамо» (1:2). Теперь 8 апреля липецкий клуб сыграет на выезде с «Соколом». Начало матча в 15:00.