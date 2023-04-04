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НовостиОбщество4 апреля 2023 7:02

Врачи Липецкой области следят за состоянием 957 беременных женщин через систему «Патронаж»

Липчанки могут связываться с медиками, не выходя из дома
Алина ПАЛАГИНА
957 беременных липчанок подключили к электронной системе «Патронаж»

957 беременных липчанок подключили к электронной системе «Патронаж»

Фото: архив "КП"

В Липецкой области к электронной системе «Патронаж» подключили 957 будущих мам. Медики могут отслеживать состояние беременных женщин через чат-бот, сообщает пресс-служба регионального управления здравоохранения.

Программа напоминает жительницам региона о записи к врачу, приеме лекарств и обследованиях. С помощью системы специалисты следят за выполнением рекомендаций. При необходимости медики связываются с липчанками, чтобы изменить план лечения или уточнить самочувствие. Беременные женщины также могут задать доктору вопрос, не посещая больницы. Через «Патронаж» будущим мамам рассказывают о соцподдержке и мероприятиях.

Женская консультация №1 Липецкого городского роддома первой проверила работу электронной системы. Липчанки положительно отозвались о программе.