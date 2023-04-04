45-летний мотоциклист пострадал в ДТП с «Рено Флюенс» под Липецком

В ДТП на трассе «Дон» под Липецком пострадал 45-летний мотоциклист Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Елецком районе Липецкой области в ДТП с «Рено Флюенс» пострадал 45-летний мотоциклист. Авария произошла вечером минувшего понедельника, 3 апреля. На трассе «Дон» 26-летний водитель иномарки столкнулся с двухколесным транспортом «Racer RC250». Байкера доставили в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Вечером того же дня в Данкове сбили 26-летнего велосипедиста. Пострадавшего увезли на скорой с травмами. 34-летний автомобилист за рулем «Пежо-Боксер» выезжал из двора по улице Карла Марка.

За сутки липчане нарушили ПДД 4 306 раз. Инспекторы поймали четырех пьяных автолюбителей. За езду без ремня безопасности к административной ответственности привлекли 64 водителя. Дорожные камеры записали 3 993 случая, когда жители региона превышали скорость.