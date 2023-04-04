Под Липецком пожарные спасли два дома, к которым надвигался огонь от сухой травы

Горящая сухая трава у села Сторожевое Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В понедельник 3 апреля в Липецкой области часто горела сухая трава. В Усманском районе на окраине села Сторожевое полыхала территория в 100 кв.м. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 5 добровольцев и 1 пожарный расчет. Благодаря их усилиям пламя удалось сдержать и спасти два дома.

Сухая трава на площади в 20 тысяч кв.м. горела у села Ильино в Липецком районе. Поле в 10 тысяч кв.м. вспыхнуло накануне у поселка Берендей. В Ста-новлянском и Данковском районах – горели территории в 500 кв.м.

В тот же день в садоводческом товариществе «Монтажник» в Липецке загорелся одноэтажный садовый домик. На месте происшествия работали 2 спаса-тельных отделения. Огонь уничтожил мебель, вещи и внутреннюю отделку здания.