В Липецке фермерше дали 2 года условно за похищенные 530 тысяч рублей из бюджета Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке вынесли приговор фермерше, которая похитила бюджетные 530 тысяч рублей. Ее признали виновной в мошенничестве в крупном размере – ч.3 ст.159 УК РФ. Суд назначил ей 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. С нее также взыщут присвоенные деньги.

Следствие и суд установили, что в октябре 2019 года женщина заключила соглашение с управлением сельского хозяйства области. Ей перечислили 3 миллиона рублей субсидий. Обо всех тратах она должна была отчитываться.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, аферистка подделала документы, указав, что на 530 тысяч рублей купила сельскохозяйственных животных и технику. Фиктивный отчет она отправила в ведомство. Преступление выявили и пресекли вместе с областным УМВД России.