На ремонт дорог и мостов потратят 6,5 миллиардов в Липецкой области за 2023 год

6,5 миллиардов потратят на ремонт дорог и мостов в Липецкой области Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

За 2023 год в Липецкой области на ремонт дорог и мостов потратят 6,5 миллиардов рублей. Из них 3,1 миллиарда выделили из федерального бюджета. Деньги также вложат в строительство Восточного обхода Липецка, сообщает пресс-служба регионального правительства.

85 километров областных дорог ждет ямочный ремонт. В апреле планируют восстановить более 30 проездов в нескольких районах. Также в этому году обновят 260 километров трасс регионального значения.

Специалисты примутся и за города. 40 километров дорог починят на улицах областного центрах; 5,5 километров – в Ельце и 3,3 километра – в Грязях. До конца года в регионе хотят привести в порядок 12 мостов.

В Липецке работа кипит на улице Белянского, Октябрьском и Сокольском мостах. В Грязях продолжают улучшать переправу через реку Матыра, а в Чаплыгине – через реку Становая Ряса.