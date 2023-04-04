1500 призывников Липецкой области не отправят на СВО

4 апреля состоялось еженедельное совещание с губернатором Фото: принтскрин видео.

В Липецкой области начался весенний призыв. Из региона в армию отправятся около 1500 парней. Срочников и родителей успокаивают – в зону СВО никого не пошлют.

Как и раньше, липчане пройдут службу в Западном военном округе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, военкоматы также рассылают повестки отслужившим жителям региона. Все дело в том, что ведомство переходит на цифровую базу данных. Мужчин вызывают только для уточнения или обновления личной информации.

Во время частичной мобилизации в документах нашли ошибки. Поэтому теперь приходится исправлять недочеты. По словам регионального военкома Валерия Герасименко, никаких мобилизационных мероприятий в регионе не проводят.