Глава Воловского района Никита Соловьев остается в тяжелом состоянии после ДТП под Липецком

Никита Соловьев находится в медицинском центре нейрохирургии академика Бурденко Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Состояние главы администрации Воловского района Никиты Соловьева, который попал в ДТП с КамАЗом под Липецком, остается тяжелым. Напомним, авария произошла 21 марта на автодороге Волово-Юрское. Также пострадала 22-летняя сотрудница администрации.

Как сообщила в телеграм-канале руководитель управления внутренней политики региона Любовь Фролова, мужчина находится в медицинском центре нейрохирургии академика Бурденко. Его прооперировали, пока серьезного прогресса нет.

- Но и ухудшений нет, - прокомментировала Любовь Фролова. - Врачи пока просят подождать. А я от себя прошу не беспокоить семью.

Обязанности главы администрации Воловского района пока исполняет Сергей Щеглов. Команда занимается своей работой, в том числе проектом муниципальной реформы.