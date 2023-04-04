Под Липецком 43-летнего пьяного водителя на 2 года лишили прав за взятку инспекторам ДПС Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области за взятку сотруднику ДПС осудили 43-летнего водителя логистической компании. Ему назначили выплатить штраф, а также на 2 года лишили прав.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, 5 января пьяный мужчина за рулем «Мазды» выехал на встречную полосу и врезался в «БМВ» в селе Тербуны. Он отказался проходить медосвидетельствование. Зато местный житель предложил автоинспекторам 11 тысяч рублей, чтобы избежать ответственности. Полицейские напомнили нарушителю, что взятка – коррупционное преступление. Тот продолжал стоять на своем.

На водителя завели уголовное дело по ч.1 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ «Приготовление к даче взятки должностному лицу». Мужчина признал вину. Теперь жителю Тербунского района придется ходить пешком.