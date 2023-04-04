Елена Сушкова стала новым начальником агентства инвестиционного развития Липецкой области

Елена Сушкова возглавила агентство инвестиционного развития Липецкой области Фото: ОЭЗ "Липецк"

В агентстве инвестиционного развития Липецкой области новый руководитель. На эту должность назначили Елену Сушкову. Ранее она была заместителем директора агентства.

Елена Сушкова окончила факультет филологии ЛГПУ по специальности «Учитель иностранных языков». В 2020 году училась в РАНХиГС. Она 16 лет проработала в особой экономической зоне «Липецк». Как сообщили в пресс-службе ОЭЗ, она начинала карьеру с должности специалиста-эксперта по работе с резидентами. После руководила направлением по связям с инвесторами.

Напомним, что пока глава администрации Воловского района Никита Соловьев в больнице после ДТП, обязанности руководителя исполняет Сергей Щеглов. О том, в каком состоянии находится Соловьев, читайте здесь.