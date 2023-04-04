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НовостиОбщество4 апреля 2023 14:10

Фонд «Защитники Отечества» для бойцов СВО и их семей откроют в Липецкой области

На данный момент в организацию набирают работников
Алина ПАЛАГИНА
Фонд «Защитники Отечества» для бойцов СВО и их семей откроют в Липецкой области

Фонд «Защитники Отечества» для бойцов СВО и их семей откроют в Липецкой области

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецкой области откроют отделение госфонда «Защитники Отечества». Здесь будут помогать бойцам СВО и их семьям, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На данный момент ищут подходящее для организации здание, параллельно набирают работников. Участники спецоперации смогут бесплатно получить консультацию юриста или врача. Сотрудники центра занятости решат вопросы с трудоустройством. Фонд предоставит военнослужащим санаторное лечение, медикаменты или обследование. Моральную поддержку окажут психологи.

Напомним, в минувший понедельник, 3 апреля, мобилизованные липчане вернулись домой в двухнедельный отпуск. Бойцов встречали родственники, горожане, школьники и студенты. После небольшого отдыха парни вернутся обратно – на Херсонское направление.