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НовостиОбщество4 апреля 2023 15:46

В 100-летний юбилей ветеран Великой Отечественной войны прокатился на раритетном ГАЗ под Липецком

Василий Денисов спел с артистами фронтовые песни
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Фронтовик Василий Денисов в свой 100-летний юбилей прокатился на раритетном ГАЗ-69

Фронтовик Василий Денисов в свой 100-летний юбилей прокатился на раритетном ГАЗ-69

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецкой области ветеран Великой Отечественной войны Василий Денисов отпраздновал 100-летний юбилей. В свой день рождения фронтовик из Добринки прокатился по улицам села на раритетном ГАЗ-69. Он также спел несколько песен с артистами, приехавшими его поздравлять, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Василий Денисов прошел всю Великую Отечественную войну. Служил в зенитном расчете. Был дважды ранен. Домой вернулся с орденами и медалями.

Фронтовик Василий Денисов в свой 100-летний юбилей прокатился на раритетном ГАЗ-69

Фронтовик Василий Денисов в свой 100-летний юбилей прокатился на раритетном ГАЗ-69

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Напомним, что в Липецкой области откроют фонд для бойцов СВО и их семей. Участники спецоперации смогут получить бесплатную консультацию врача или юриста. Им помогут с трудоустройством. Военнослужащим предоставят санаторное лечение, лекарства. Подробности здесь.