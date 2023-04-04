Жители шести улиц Липецка останутся без света в среду 5 апреля

В Липецке отключат свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 5 апреля на шести улицах Липецка отключат свет, еще на одной - холодную воду. Причина тому - ремонтные работы на сетях.

С 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители домов №8 и 17 по улице Бачурина. С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет по улицам Булавина, Курчатова, Садовая, 547; Сокольская, 583; переулок Кулибина, 10. Подробности в «Россети Центр» по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат в доме №36 по улице Пестеля. Туда же организуют подвоз, сообщили в пресс-службе РВК-Липецк. После окончания работ вода может быть мутной.

Дополнительную информацию жители областного центра могут получить по телефонам: *6048, 236-048.