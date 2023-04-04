Под Липецком попрощались с погибшим в СВО 21-летним контрактником Владиславом Березиным

Фото пресс-службы администрации Воловского района Фото: с сайта

В понедельник 3 марта в Липецкой области похоронили 21-летнего контрактника Владислава Березина. Он погиб 25 марта в СВО. Молодого человека посмертно наградили орденом Мужества.

Прощание с Владиславом Березиным состоялось в селе Волово, где он вырос. На траурный митинг пришли родственники и друзья парня, его учителя, представители администрации, а также гвардии майор Управления 336 бригады морской пехоты Балтийского флота Сергей Ютанов.

Владислав Березин родился 20 ноября 2001 года. После 9 классов поступил в Воронежский авиационный техникум имени Валерия Чкалова. После учебы служил в армии. Затем подписал контракт.

- Он стал для нас настоящим героем, истинным патриотом, - сообщили в пресс-службе администрации Воловского района. - Очень любил родителей и близких людей, которые до последнего не верили, что его больше нет.