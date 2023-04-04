Липецкие волейболистки в 14-й раз кряду проиграли в женской Суперлиге

Фото со страницы ВК "Липецк" в VK.

В Москве местное «Динамо» в рамках 26-го тура регулярного чемпионата России среди женских команд в Суперлиге встречалось с худшим клубом турнира – «Липецком». Выиграв 24 декабря в Екатеринбурге, наши девушки выдали серию из 13-ти поражений кряду (десять со счетом 0:3, два – 2:3, один – 1:3). Прервать череду неудач на площадке лидера регулярки липчанки не смогли. Впрочем, никто от них не ждал чудес. И их не произошло – 25:15, 25:19, 25:19 и суммарные 3:0 в пользу «Динамо». Таким образом, столичный клуб выиграл «регулярку», набрав 69 очков. «Липецк», наоборот, занял последнее 14-е место (восемь баллов).

Теперь с 21 по 23 апреля наши волейболистки примут участие в турнире за 11-14-е места, который пройдет на площадке екатеринбургской «Уралочки». Лишь три победы на фоне трех поражений подмосковного «Заречье-Одинцово» позволят липчанкам избежать стыковых матчей с лучшим клубом высшей лиги «А». 21-го «Липецк» сыграет с хозяйками, 22-го – с «Заречье-Одинцово», 23-го – с нижегородской «Спартой».