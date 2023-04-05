Липецкий ЛКС вышел в четвертьфинал высшей лиги по мини-футболу

Фото со страницы МФК "Липецк" в VK.

В спорткомплексе «Атлант» состоялся повторный матч 1/8 финала чемпионата России в высшей лиге по мини-футболу. Нервных клеток у почитателей нашего клуба после домашней встречи стало куда меньше. Выиграв на чужом паркете (1:1, 5:4 – по пенальти), липчане умудрились и во второй раз довести встречу до овертайма. В первой половине поединка успешнее действовали гости (2:0), во второй - хозяева (по разу отличились Олег Кручинин, 38-я, и Денис Гуляйкин,48-я). Но в дополнительное время класс ЛКС взял верх. Точные удары Александра Дунца (53-я, 57-я) принесли победу липецкому клубу - 4:2.

- Хочется, конечно, хвалить и поздравлять, хочется испытывать другие эмоции после победы, - заявил после финального свистка главный тренер ЛКС Темур Алекберов. - К сожалению, разбор предыдущей игры, те ошибки, на которые мы указывали, исправить не удалось. Соперник играет агрессивно, мы в этот темп не попадаем. Они также действовали и в первой игре, ничего супер острого не было, просто люди на тебя бегут, поэтому нужно быстрее открываться, быстрее думать и принимать решения. Мы же очень долго вкатываемся в игру, берём большие паузы. Чтобы реализовать мастерство, нужно играть быстрее соперника. Залезли в минус, постарались исправить ситуацию, но нам не хватило 50 минут. Настрой у соперника был запредельный. Их желание нам не проиграть оказалось сильнее нашего желания выиграть. Очень тяжёлая игра. Больше разочарования. В плей-офф хочется видеть стабильность от игроков, особенно от опытных. Понятно, что мы вытянули, но это далеко от того, что я хотел бы видеть, как тренер.

Теперь в 1/4 финала ЛКС сыграет с новокузнецким «Сиб-Транзитом». Первый матч проведем 8 апреля в гостях. Начало игры в 8:00. Ответный поединок состоится 15 апреля в «Атланте».