За смертельное ДТП с пешеходом пьяному водителю «Шевроле» грозит до 12 лет под Липецком

в Липецкой области пьяный водитель насмерть сбил 46-летнюю прохожую Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области пьяному водителю «Шевроле Нивы» грозит до 12 лет колонии за смертельное ДТП с пешеходом. Авария произошла 30 ноября 2020 года в селе Елецкая-Лозовка Хлевенского района.

40-летний автомобилист сбил женщину на улице Центральная, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 46-летняя прохожая умерла на месте. Сотрудники ДПС выяснили, что водитель сел за руль пьяным – мужчина выдохнул 0,85 промилле.

Автомобилисту грозит до 12 лет колонии Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Правоохранители закончили расследование и направили уголовное дело в суд. Липчанину грозит до 12 лет по пункту «а» части 4 статье 264 УК. Статья предусматривает безальтернативное наказание. То есть, обвиняемого в любом случае должны отправить в колонию.

Напомним, под Липецком пьяного водителя лишили прав на два года за взятку сотрудникам ДПС.