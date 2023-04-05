Женщина за рулем ВАЗ-21144 пострадала в тройном ДТП под Липецком

В Липецкой области 40-летняя женщина за рулем ВАЗ пострадала в тройном ДТП Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Утром минувшего вторника, 4 апреля, в поселке Добринка Липецкой области произошло тройное ДТП. В результате аварии пострадала 40-летняя женщина за рулем ВАЗ-21144, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Кооперативная с «четверкой» столкнулись 41-летняя автомобилистка на Ауди А4 и 56-летний водитель Лады-Приоры. Инспекторы выясняют обстоятельства произошедшего.

За сутки в Липецкой области сотрудники ДПС зарегистрировали 3 459 нарушений ПДД. На дорогах региона поймали и привлекли к административной ответственности шесть пьяных водителей. Не пристегнутым ездил 71 автолюбитель. Скорость превысили 3 096 раз.

Напомним, до 12 лет колонии грозит пьяному водителю за смертельное ДТП с пешеходом. трагедия произошла 30 ноября 2020 года в селе Елецкая-Лозовка.