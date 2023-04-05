Безработный рецидивист украл с карты знакомого пенсионера 220 тысяч рублей в Липецке

Рецидивисту грозит до 6 лет колонии за кражу 220 тысяч с карты пенсионера в Липецке Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке безработный рецидивист украл с карты знакомого пенсионера 220 тысяч рублей. 69-летний липчанин пропажу обнаружил случайно. Пожилой мужчина обратился в банк, чтобы снять все деньги с накопительного счета – 278 тысяч. Однако сотрудники удивили дедушку. Выяснилось, что на карте осталось всего 58 тысяч.

30 марта пенсионер написал заявление в полицию. Правоохранители поймали подозреваемого. Им оказался 49-летний давний знакомый дедушки, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Раньше жулик помогал пожилому жителю Липецка – покупал продукты и лекарства. Ничего не подозревающий липчанин доверял рецидивисту карту.

Злодей решил привязать чужую карточку к своему телефону. Безработный воришка зашел в приложение и увидел на счете немалую сумму. С 20 февраля по 30 марта горе-помощник частями переводил деньги жене и себе. Теперь горожанину грозит до шести лет колонии за кражу.