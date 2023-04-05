Инспекторы ДПС сопроводили до больницы 3-летнего мальчика, откусившего кусок стекла под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие автоинспекторы сопроводили до больницы 3-летнего мальчика, который откусил кусок стеклянного стакана. 29 марта на трассе «Липецк Усмань» к сотрудникам ДПС обратился Станислав. Он сообщил, что его ребенку срочно нужна помощь медиков, но до учреждения далеко ехать. Счет шел на минуты.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, майор полиции Денис Кумище и лейтенант Антон Соловьев тут же отреагировали. Они, включив спецсигналы, сопроводили машину с ребенком до областной больницы. Там они отвели родителей с малышом в приемный покой.

К счастью, липчане успели вовремя. Позже Станислав пришел в региональную Госавтоинспекцию, чтобы поблагодарить Дениса Кумище и Антона Соловьева.