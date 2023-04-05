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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 9:50

Два пожарных расчета тушили горящий «БМВ» под Липецком

Иномарка вспыхнула в Елецком районе
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Два пожарных расчета тушили горящий «БМВ» под Липецком

Два пожарных расчета тушили горящий «БМВ» под Липецком

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 4 апреля в Липецкой области горел автомобиль «БМВ». Иномарка вспыхнула в районе станции Телегино Елецкого района. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на месте работали два пожарных расчета. Огонь повредил внутреннее пространство капота и лакокрасочное покрытие, а также моторный отсек.

В области продолжает гореть сухая трава. Самый крупный пожар за сутки произошел в Данковском районе. Там у села Бигильдино полыхала площадь в 600 кв.м. В Чаплыгинском районе площадь возгорания составила 400 кв.м. В Лев-Толстовском районе – 200 кв.м.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно.