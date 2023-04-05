Труп пропавшего 20-летнего жителя Липецка пролежал на чердаке дома больше недели Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке нашли тело пропавшего 20-летнего парня. Труп обнаружили на чердаке дома по проезду Строителей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Напомним, молодой человек перестал выходить на связь 25 марта.

Следственный отдел по Октябрьскому округу Липецка начал доследственную проверку. Судя по изменениям на теле, липчанин умер более недели назад.

- Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, - прокомментировали lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального СКР. - По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение.

Собственный источник «КП-Липецк» сообщил, что на крыше дома, где нашли тело, собирается особый контингент. Там частенько замечали наркоманов.