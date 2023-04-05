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НовостиОбщество5 апреля 2023 14:17

До +18 градусов и небольшие дожди в Липецкой области в четверг 6 апреля

Ночью в регионе от 5 до 10 градусов тепла
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецкой области до +18 градусов в четверг 6 апреля

В Липецкой области до +18 градусов в четверг 6 апреля

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 6 апреля в Липецкой области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков и довольно тепло - от 5 до 10 градусов выше ноля.

Днем в регионе местами небольшой дождь. Столбик термометра поднимется до +18 градусов. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 747 мм рт.ст.

В пятницу 7 апреля в Липецке станет прохладнее. В темное время суток термометры покажут +4 градуса. Днем разогреется до 14 градусов со знаком «плюс». Синоптики обещают без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на восточный 8-10 м/с. Атмосферное давление продолжит расти и составит 753 мм рт.ст.

Луна стареющая. Долгота дня: 13 часов 22 минуты.