В Липецком зоопарке у лемуров Ириски и Пиона родился детеныш Фото: принтскрин видео.

В Липецком зоопарке пополнение. У лемуров Ириски и Пиона родился детеныш. Ему 10 дней, сообщили в пресс-службе зверинца.

Пол малыша сотрудники зверинца узнают через несколько месяцев, когда он начнет уходить от родителей. Самостоятельным лемур станет в возрасте 5-6 месяцев. Пока же детеныш не слезает с мамы – Ириска носит его на животе и на спине.

В прошлом году у этой пары родилась девочка. Она живет вместе с родителями. Напомним, что кошачий лемур – наиболее известный вид из семейства лемуровых. У этих животных длинный хвост, на котором чередуются 13-14 черных и белых полосок. Лемуры обитают на сухих открытых пространствах и в лесах на юге острова Мадагаскар. Они занесены в Международную Красную Книгу.