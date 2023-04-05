На каких улицах Липецка отключат свет и холодную воду в четверг 6 апреля

В Липецке в четверг отключат воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 6 апреля в Липецке отключат свет и холодную воду. С 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители улицы Бачурина, 8, 17. С 9 утра до 5 часов вечера – улицы Курчатова, Булавина, Сокольская, 583; Садовая, 547; переулок Кулибина, 10. Подробности в «Россети Центр» по телефону 8-800-220-02-20.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат в районе Сырского Рудника: улицы Ангарская, 1а, 1б, 1в, 1/1, 3а 3-5 ,7, 9, 11, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 22а; Детская, 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4-12, 4а, 4б, 6а, 13а, 14, 16; Металлистов, 4, 4а-г; Геологическая, 1-6; Монтажников, 1, 2, 2а, 3а, 3а корпус 1 и 2, 4-6, 6а; Юношеская, 13; Базарная, 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5ст.1; переулок Рудный, 1-7, 9, 9а (Д/С № 110), 11, 13, 15, 17.

Краны пересохнут в частном секторе: улицы Почтовая, Базарная, Алфавитная, Автодорожная, Шахматная, переулки Клеверный, Усадебный, Дружный, Чистый, Любимый, Технологический, Бытовой, Ландшафтный, Малый, Сырский. Также воды не будет по улицам Шаталовой, 1-3, 2а, 8,10; Краснознаменная, 13, 15; Молодежная, 1.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Шаталовой, 2а; Детская, 2в; переулок Рудный, 9а. Дополнительная информация по телефонам: *6048, 236-048.