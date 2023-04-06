СК возбудил уголовное дело из-за гибели в пожаре под Липецком мужчины и женщины

Пожар в многоквартирном доме у станции Плавица под Липецком Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Следственный комитет России по Липецкой области возбудил уголовное дело после гибели мужчины и женщины в пожаре в Добринском районе – причинение смерти по неосторожности двум лицам.

По данным следствия, трагедия случилась ночью 29 марта в многоквартирном доме по улице Строителей у станции Плавица. Спасти не удалось 44-летнего мужчину с четвертого этажа и 43-летнюю женщину с пятого. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Напомним, что с пламенем боролись 10 пожарных расчетов. Спасатели эвакуировали 35 жильцов. Пострадали три человека. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, причины и очаг возгорания. Проводятся судебные экспертизы.