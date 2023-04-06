Макулатура на площади 200 квадратных метров и Газель горели ночью в селе под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

Ночью 6 апреля в Липецкой области вспыхнул пункт приема макулатуры и автомобиль Газель. Пожар случился в селе Солдатское Тербунского района. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, на месте работали 2 спасательных расчета. Огонь повредил макулатуру на площади 200 кв.м., а также внешнюю отделку машины.

После полуночи в Липецке в городской больнице №6 сгорел потолочный светильник. Сотрудники справились с возгоранием до приезда пожарных. Часом ранее в одной из квартир девятиэтажного дома по улице 15 микрорайон тоже произошел неприятный инцидент. К счастью, жильцы смогли самостоятельно потушить возгорание.

Также 5 апреля у станции Дрязги в Усманском районе вспыхнул жилой дом. Пламя повредило обрешетку кровли на площади 10 кв.м. А в селе Панино Добровского района сгорел кирпичный сарай.