Под Липецком осудят мужчину за хранение 400 граммов марихуаны

Жителя Добринского района осудят за хранение 400 граммов марихуаны Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области будут судить мужчину за хранение 400 граммов марихуаны. Прокурор Добринского района уже утвердил обвинительное заключение.

По версии следствия, в сентябре прошлого года местный житель собрал дикорастущую коноплю и высушил. Наркотик он хранил в 3-х литровой банке для личного потребления. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, марихуану нашли и изъяли полицейские.

На мужчину завели уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Материалы передали в суд.

Напомним, что в Липецке на чердаке дома обнаружили труп пропавшего парня. Судя по изменениям на теле, он пролежал там больше недели. В причинах смерти липчанина разбирается СК.