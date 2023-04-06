28 новых трамваев и 27 остановок появятся в Липецке к концу 2023 года

К концу 2023 года в Липецке появятся 28 трамваев и 27 остановок Фото: Юлия КЛЮЕВА

К концу 2023 года в Липецке появятся 28 новых трамваев и 27 остановок. В областном центре готовятся к обновлению электротранспорта, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ремонт трамвайных путей начнут в мае.

Напомним, концессионное соглашение подписали 5 октября прошлого года. Модернизировать всю трамвайную сеть должны до конца 2025 года. В проект вложат 14,5 миллиардов рублей. По договору подрядчик должен построить новую ветку длиной около 5 километров. Также компания отремонтирует почти 41 километр путей.

Всего Липецк закупит 46 трамваев. Кроме того, регион планирует приобрести 10 электробусов. В городе уже три недели тестируют КАМАЗ-6282, работающий на батарее.