19-летний рецидивист снял с гаража металлические ворота и продал их в скупку в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке полицейские поймали 19-летнего парня, снявшего с гаража металлические ворота. С заявлением в полицию обратилась 53-летняя владелица конструкции. Она оценила ущерб в 25 тысяч рублей.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался безработный молодой человек. Его уже судили за кражу. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в январе липчанин снял с гаража по улице Прокатная, распилил их и на тележке перевез в скупку металлолома. Деньги он потратил на себя.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража. Максимальное наказание по статье – до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что в регионе будут судить мужчину за хранение 400 граммов марихуаны. Житель Добринского района собрал дикорастущую коноплю для личного потребления. Подробности здесь.