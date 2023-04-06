Подсветку Т-34 на площади Танкистов отремонтировали ко Дню Победы в Липецке

В Липецке начали готовиться к майским праздникам Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке начали готовиться к майским праздникам. Сотрудники «Липецкгорсвета» проверяют подсветки по всему городу. Ко Дню Победы отремонтировали горящую звезду у Т-34 на площади Танкистов. Специалисты заменили перегоревшие части светодиодной ленты, сообщает пресс-служба мэрии.

Рабочие также проверят оборудование у памятника солдатам Первой Мировой войны, на площадях Героев и Победы. Техобслуживание планируют закончить за месяц – как раз к 1 Мая.

Напомним, ветеран Великой Отечественной войны прокатился на раритетном автомобиле «ГАЗ-69». Василий Денисов отметил 100-летний юбилей. Фронтовика из Добринки приехали поздравить местные артисты. Ветеран вместе с музыкантами исполнил несколько песен.