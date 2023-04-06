Центр дистанционного обслуживания бизнеса Банка Уралсиб получил награду «Хрустальная гарнитура»

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Руководитель Центра дистанционного обслуживания бизнеса Банка Уралсиб Саида Акмадиева стала победителем премии «Хрустальная гарнитура» в номинации «Лучший операционный менеджер».

«Хрустальная Гарнитура» – международная программа номинирования лучших в индустрии контакт-центров и дистанционного обслуживания клиентов. Была учреждена сообществом профессионалов CCGuru (Customer Contacts Guru) в 2005 году и проводится ежегодно. Награда подтверждает высокие достижения и результаты участников в области дистанционного взаимодействия с клиентами в службах маркетинга, продаж, сервиса и контакт-центров. Она вручается лучшим сотрудникам – операторам, продавцам, менеджерам, руководителям, командам, сменам и коллективам контакт-центров за лучший клиентский опыт, эффективные практики управления, инновационные проекты и передовые технологические решения.

«За последний год команде Центра дистанционного обслуживания бизнеса удалось увеличить долю дистанционных продаж в 1,5 раза, повысить индекс клиентской удовлетворенности до 93% и даже в условиях повышенной клиентской активности сохранить рыночное значение показателя доступности входящей линии», – говорит о ключевых достижениях Центра Саида Акмадиева.

Центр дистанционного обслуживания бизнеса Банка Уралсиб обслуживает клиентов в сегментах малого и корпоративного бизнеса на всей территории присутствия банка в режиме 24/7. Подразделение отвечает за сопровождение и поддержку текущих клиентов в удаленных каналах с использованием в том числе телефонии и чатов, привлечение новых клиентов на линии телемаркетинга и обработки заявок из цифровых и партнерских каналов, удаленное открытие счетов и подключение банковских продуктов. На текущий момент в Центр поступает по разным каналам более 40 тысяч обращений клиентов в месяц, каждый третий счет клиентам открывается в удаленном формате.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

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