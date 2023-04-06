Шаман, Шуфутинский и Майданов поздравили ОМОН «Легион» из Липецка с 30-летним юбилеем

Звезды эстрады поздравили с юбилеем липецкий ОМОН «Легион» Фото: Предоставлено Росгвардией

Звезды российской эстрады поздравили с 30-летним юбилеем ОМОН «Легион» из Липецка. Подразделение создали 5 апреля 1993 года. Шаман, Михаил Шуфутинский и Денис Майданов записали видеообращение к росгвардейцам.

Певцы поблагодарили липчан за честь, доблесть и мужество, сообщает пресс-служба Росгвардии по Липецкой области. Сотрудникам «Легиона», их родным и близким пожелали здоровья и счастья.

– Поздравляю с юбилеем личный состав отряда ветеранов и членов ваших семей, – произносит Шаман. – Спасибо за вашу службу стране, за ваш долг. Вы – настоящие герои.

Напомним, в регионе откроют фонд «Защитники Отечества» для бойцов СВО и их семей. В областном центре ищут здание, подходящее для отделения.