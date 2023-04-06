Реки и пруды Липецкой области обработают от комаров, передающих лихорадку Западного Нила Фото: Юлия КЛЮЕВА

С 20 мая водоемы Липецкой области начнут обрабатывать от комаров, передающих лихорадку Западного Нила. Соответствующее постановление выпустил региональный Роспотребнадзор.

С середины месяца к этой работе должны подключиться администрации районов. Особенно в местах, где от воды до поселений около 3 километров. Реки и пруды будут обрабатывать при необходимости до 20 августа. Канавы, котлованы и заболоченные места осушат. В административных зданиях рекомендовали повесить сетки и установить фумигаторы, сообщили vesti-lipetsk.ru в региональном Роспотребназдоре.

В садоводческих товариществах до 20 мая должны скосить траву, убрать старую листву и мусор. До 15 мая управляющие компании обязаны провести ревизию подвалов, обработать помещения от насекомых и грызунов.

Жители Липецкой области впервые подхватили лихорадку Западного Нила в 2012 году. Тогда зарегистрировали 35 случаев заражения. В 2021-ом заболел 1 человек. Несмотря на то, что есть тенденция к снижению, риск завоза и распространения инфекции все еще сохраняется.

Лихорадку Западного Нила переносят комары, клещи, птицы и грызуны. В течение 2-3 недель болезнь находится в инкубационной стации, затем появляются симптомы: температура до 38-40 градусов, напряженность в мышцах, головные боли. Кстати, все липчане заразились ЛЗН после укуса комаров летом и осенью. Больше всего случаев в сентябре – 75%.