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НовостиОбщество6 апреля 2023 14:53

Лже-коммунальщики предлагают жителям Липецка поменять счетчики за двойную цену

Специалисты рассказали, как избежать обмана
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке лже-коммунальщики ходят по квартирам и уговаривают жильцов поменять счетчики

В Липецке лже-коммунальщики ходят по квартирам и уговаривают жильцов поменять счетчики

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке лже-коммунальщики предлагают жильцам поменять счетчики за двойную цену. Незнакомцы ходят по квартирам и представляются сотрудниками «РВК-Липецк». Якобы, в доме необходимо проверить приборы учета. А дальше схема простая.

Неожиданно псевдоспециалисты выясняют, что у счетчика закончился срок эксплуатации. Липчан уговаривают поставить новое оборудование и просят завышенную плату.

Сотрудники водоканала рассказали, как избежать обмана. В первую очередь, настоящие работники приходят только по заявкам жильцов. Как правило, специалисты не появляются внезапно. Если нужно списать показания прибора, горожан предупреждают заранее. Объявления вешают на подъезды. Кроме того, проверяющий всегда носит удостоверение от «РВК-Липецк».

Липчане могут узнать о сроках проверки в квитанции за коммуналку, в личном кабинете и мобильном приложении «РВК.Услуги». За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: 236-048, *6048.