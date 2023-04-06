Старинные монеты 18-19 веков нашли на месте бывших постоялых дворов под Липецком Фото: Управление культуры и туризма Липецкой области

В Краснинском районе Липецкой области нашли монеты 18-19 веков. Их обнаружили на территории, где раньше стояли постоялые дворы. Старинные монеты передали областному краеведческому музею.

Одна из них – «Полушка» 1735 года. Ее ввели в оборот в период денежной реформы Петра I. Полушка была эквивалентна ¼ медной копейки. С 1700 по 1810 год и в 1850-1866 годах на монетах так и чеканили - «полушка». А с 1839 по 1846 и с 1867 по 1916 год – «1/4 копейки», сообщили в пресс-службе регионального управления культуры и туризма.

Также в музей попала монета номиналом «2 копейки» 1800 года. При императоре Павле I с металлических денег исчезло изображение государя. Еще одна находка – знаменитый четвертак «25 копеек» 1849 года. После денежной реформы 1830 годов закрепился серебряный рубль. Медные деньги приравняли к серебру. На медных монетах писали «… копеек серебром».