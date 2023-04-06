В Молодежном парке Липецка установят 119 фонарей и оборудуют велодорожки Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Молодежном парке Липецка стартовал второй этап благоустройства. Подрядчик устраивает основание под будущие тротуары и траншею для укладки электрокабелей. Натоптанные тропинки заасфальтируют. Площадь пешеходных дорожек составит 3,7 тысяч кв.м. На территории установят фонари - всего 119 опор освещения. Также появятся велосипедные дорожки.

Во время первого этапа в Молодежном парке обустроили 574-метровую пешеходную аллею, сообщили в пресс-службе мэрии. Она соединила улицу Кривенкова с торговым центром. Вдоль аллеи поставили малые архитектурные формы.

Кстати, с 15 по 31 мая пройдет новый этап общероссийского голосования за объекты благоустройства. На единой платформе липчане смогут выбрать, какие территории преобразятся в следующем году.