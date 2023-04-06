В Липецке в пятницу 7 апреля на 15 улицах отключат холодную воду, на 5 - свет

В Липецке 7 апреля отключат холодную воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 7 апреля в Липецке отключат свет и холодную воду. На сетях продолжаются ремонтные работы. С 9 утра до 4 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Булавина, Курчатова, Сокольская, 583; Садовая, 547; переулок Кулибина, 10. Подробности в «Россети Центр» по телефону 8-800-220-02-20.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Невского, 13, 15; Суворова, 7, 9, 9а, 10-15, 14в, 14/1, 14/2, 17, 18, 20, 22, 24, 28; Осипенко, 1-8, 8а, 11-14, 16, 19, 21, 22/5, 22/6; Прокатная, 12-29; Депутатская, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 55, 55а, 56, 57, 61, 61а, 63, 65, 78, 80, 81; Индустриальная, 1-5; Киевская, 34, 36, 41; Киевская – Депутатская, переулок Вишневый, 1а.

Краны пересохнут по улице Фурманова, 1а-д, 2б, 23а, 23/3, 27, 30 а, 32, 34, 36а, 37, 41, 43, 44, 45, 53, 53а, 54, 59б, 59в, а также в частном секторе: улицы Садовая, Земная, Кленовая, Зареченская, Фурманова, Дорожная, Лесопарковое хозяйство.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Суворова, 13; Депутатская, 55а; Фурманова, 59в; Садовая. Дополнительная информация по телефонам: *6048, 236-048.