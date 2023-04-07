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НовостиОбщество7 апреля 2023 5:57

Под Липецком мужчина под угрозой запрета вождения погасил долг в 60 тысяч по штрафам ГИБДД

Житель Чаплыгинского района оплатил всю сумму за сутки до судебного заседания
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Должник из Липецкой области оплатил все штрафы ГИБДД, испугавшись, что ему запретят водить машину

Должник из Липецкой области оплатил все штрафы ГИБДД, испугавшись, что ему запретят водить машину

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Житель Липецкой области оплатил штрафы ГИБДД, чтобы продолжать водить машину. Мужчина из Чаплыгинского района систематически нарушал Правила дорожного движения. Он накопил долг в 60 тысяч рублей, но оплачивать его не спешил.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, у судебных приставов находилось 30 исполнительных производств по этому случаю. Их предупреждения липчанин тоже проигнорировал. Тогда пристав обратился в суд и попросил запретить должнику управлять автомобилем.

Такая мера сработала на ура. За сутки до судебного заседания мужчина оплатил все штрафы.

Напомним, что в Липецке появились мошенники, которые предлагают жителям поменять счетчики за двойную цену. Они ходят по квартирам и представляются сотрудниками РВК-Липецк. Подробности здесь.