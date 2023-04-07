Под Липецком мужчина под угрозой запрета вождения погасил долг в 60 тысяч по штрафам ГИБДД

Должник из Липецкой области оплатил все штрафы ГИБДД, испугавшись, что ему запретят водить машину Фото: Юлия КЛЮЕВА

Житель Липецкой области оплатил штрафы ГИБДД, чтобы продолжать водить машину. Мужчина из Чаплыгинского района систематически нарушал Правила дорожного движения. Он накопил долг в 60 тысяч рублей, но оплачивать его не спешил.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, у судебных приставов находилось 30 исполнительных производств по этому случаю. Их предупреждения липчанин тоже проигнорировал. Тогда пристав обратился в суд и попросил запретить должнику управлять автомобилем.

Такая мера сработала на ура. За сутки до судебного заседания мужчина оплатил все штрафы.

Напомним, что в Липецке появились мошенники, которые предлагают жителям поменять счетчики за двойную цену. Они ходят по квартирам и представляются сотрудниками РВК-Липецк. Подробности здесь.