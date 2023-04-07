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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 6:48

Пожарные МЧС спасли жильца горящей квартиры в селе под Липецком

С огнем боролись 4 спасательных расчета
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Пожарные МЧС вывели жильца горящей квартиры в селе под Липецком

Пожарные МЧС вывели жильца горящей квартиры в селе под Липецком

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В четверг 6 апреля пожарные спасли жильца горящей квартиры под Липецком. Помещение вспыхнуло в двухэтажном доме в селе Доброе. На месте работали 4 спасательных расчета. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь уничтожил вещи и внутреннюю отделку квартиры на площади 14 кв.м.

В Данкове на улице Калинина полыхал жилой кирпичный дом. Пожарным удалось спасти от пламени надворные постройки. Они эвакуировали жильца. Повреждена терраса на площади 6 кв.м. В селе Пружинки Липецкого района полностью сгорел жилой дом.

В регионе продолжает гореть сухая трава. Самое масштабное возгорание за эти сутки – в селе Подгорное Липецкого района. Там полыхали 3 га территорий. С огнем боролись 2 отделения МЧС и 2 добровольца.