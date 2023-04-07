16-летний мотоциклист попал в больницу после ДТП с «Ладой» под Липецком

ДТП с мотоциклистом в Ельце Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За сутки в Липецкой области пострадали три мотоциклиста. В четверг 6 апреля в Ельце столкнулись «Лада-Гранта» и мотоцикл с 16-летним водителем. Предварительно, 45-летняя женщина за рулем машины не пропустила двухколесный транспорт. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, подростка доставили в больницу.

В Усманском районе в селе Студенки пострадал 66-летний водитель мопеда. Мужчина не справился с управлением. Ему понадобилась помощь медиков. А в Чаплыгине 51-летний мужчина за рулем «Скании», выезжая с второстепенной дороги, врезался в скутер. Отметим, что автомобилист должен был пропустить водителя, который двигался по главной дороге. 44-летнего скутериста отвезли в больницу. Врачи осмотрели его и отпустили домой.

В тот же день в Липецке на улице Кротевича столкнулись «Лада-Гранта» и «Лада –Калина». Травмы получила 68-летняя пассажирка второй легковушки.