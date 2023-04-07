С погибшим на СВО рядовым Сергеем Ракчеевым простились в Данкове Липецкой области

из социальных сетей главы администрации Данковского района Валерия Фалеева Фото: с сайта

В минувший четверг, 6 апреля, в Данкове Липецкой области простились с рядовым Сергеем Ракчеевым, погибшим на СВО. Бойца посмертно наградили орденом Мужества. Об этом в социальных сетях сообщил глава Данковского района Валерий Фалеев.

В 1995 году Сергей выпустился из школы. Через три года окончил техникум в Данкове. Затем два года отслужил в армии. Вернувшись домой, солдат устроился водителем машины Скорой помощи. Боец проработал в районной больнице 20 лет.

Осенью прошлого года Сергея мобилизовали. На спецоперацию он отправился как разведчик-пулеметчик. Рядовой погиб 18 февраля – ему было 42 года. Дома солдата ждали жена, дочь, мама и брат.