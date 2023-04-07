Интербригада «Пятнашка» с командиром Ахрой Авидзбой посетила кадетскую школу в Липецке

Руководитель бригады посоветовал развивать подготовку по тактической медицине Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецкую область приехала интернациональная бригада «Пятнашка» с командиром Ахрой Авидзбой. Отряд посетил кадетскую школу в областном центре. Бойцы встретились со старшеклассниками, ответили на вопросы ребят.

– В Липецке мы встретились с замечательными школьниками, – отметил командир бригады. – Дети рассказали о своём земляке, который погиб в зоне СВО, защищая Родину. Память бойца в школе хранят и чтят.

В областном правительстве с главой «Пятнашки» обсудили поставки гуманитарной помощи и патриотическое воспитание молодежи. Первый вице-губернатор Александр Рябченко поинтересовался, как улучшить поддержку бойцов СВО. Командир интербригады заверил, что военнослужащих обеспечивают всем необходимым. По его словам, иногда регионы отправляют чрезмерные грузы.

– С довольствием в армии проблем нет – полная обеспеченность, – ответил Ахра Авиздба.

Руководитель добровольцев посоветовал совершенствовать подготовку по тактической медицине. Умение оказывать доврачебную помощь пригодится любому человеку в экстренной ситуации. Отряд также побывал в региональном военном комиссариате, поговорил с его личным составом и контрактниками.

Интербригаду «Пятнашка» создали на Донбассе в 2014 году, сообщает пресс-служба регионального правительства. Изначально в отряд вступили 15 бойцов – отсюда и название. Добровольцы участвовали в боях в Донецком аэропорту, за Иловайск, Саур-Могилу, Марьинку и Дебальцево.