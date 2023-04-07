В Липецке 8 раз горела сухая трава на площади 1700 квадратных метров за сутки

В Липецке за сутки 8 раз вспыхивала сухая трава Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 6 апреля в Липецке 8 раз вспыхивала сухая трава. Общая площадь возгорания составила 1 700 кв.м.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, в Сселках и Желтых Песках огонь распространился на территории в 700 кв.м. В садоводческих товариществах «Металлург-6» и «Станкостроитель» - на 800 кв.м. На улице Хленникова – на 200 кв.м.

Напомним, что у села Подгорное Липецкого района накануне полыхали 3 га территорий. Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности: не сжигать сухую траву на своих участках, очистить двор от мусора, не давать детям баловаться спичками, запастись емкостями с водой, огнетушителями и лопатами.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб «112».