Жительница Липецка опрокинула на себя кипящий бульон и получила ожоги 31% тела Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке 30-летняя женщина опрокинула на себя кастрюлю с бульоном. Ее доставили в больницу. У несчастной обширный ожог – 31% тела. Напомним, что ладонь человека равна примерно 1% поверхности.

Горожанка варила бульон и полезла в ящик под плитой. Кастрюля пошатнулась и упала, сообщили vesti-lipetsk.ru в ожоговом отделении Липецкой городской больницы №3. В настоящий момент состояние пациентки тяжелое. У нее ожоги лица, рук, ног и тела.

При термическом ожоге важно грамотно оказать первую помощь. Обожженное место следует освободить от одежды и охладить проточной водой или пакетом со льдом. Тонким слоем нанести средство первой помощи при ожогах, если оно есть. Нельзя вскрывать появившиеся на коже пузыри, так как туда может попасть инфекция.